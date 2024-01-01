В США оценили угрозы безопасности страны словами «в одной минуте от полуночи»

Полковник Макгрегор заявил, что все угрозы безопасности США исходят изнутри

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X заявил, что США вмешиваются в конфликты в других государствах, но реальная угроза безопасности страны исходит изнутри. По его словам, этого не осознает Вашингтон.

«Америка в одной минуте от полуночи. Угрозы, с которыми сталкивается эта страна, исходят не из какого-то зарубежного поля боя, — они находятся прямо здесь, дома», — подчеркнул офицер.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что Соединенные Штаты находятся в катастрофическом положении из-за президента страны Джо Байдена. Полковник пояснил, что США находятся в очень резком упадке, а власти страны больше не контролируют границы и иммиграцию, не подавляют преступность.

