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15:27, 1 января 2024Россия

ВСУ снова обстреляли поселок в приграничном российском регионе

Гладков сообщил, что ВСУ снова обстреляли поселок Красное в Белгородской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Украинские войска дважды за день обстреляли поселок Красное в Белгородской области. Об этом рассказал глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Он отметил, что при атаке со стороны Украины были повреждены линии электропередачи, из-за чего сейчас село остается без света. Помимо этого, электричество частично отсутствует в селах Нежеголь и Вознесеновка. При этом Гладков заявил, что пострадавших среди мирных жителей нет.

1 января глава российского приграничного региона также рассказал, что один снаряд ВСУ прилетел на территорию школы в селе Красное в Белгородской области. В тот момент Гладков указал, что взрывная волна выбила окна в образовательном учреждении.

Кроме того, глава Белгородской области сообщил, что ВСУ в последний день 2023 года несколько раз обстреляли регион — там зафиксировали более 190 прилетов. По данным Гладкова, всего за 31 декабря зафиксировано 194 прилета со стороны Украины — это самое большое количество обстрелов за день в декабре.

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