В российском приграничном регионе рассказали об обстрелах ВСУ

Гладков сообщил о 194 прилетах со стороны Украины по Белгородской области

Украинские военные в последний день 2023 года несколько раз обстреляли территорию Белгородской области, там зафиксировали более 190 прилетов снарядов. Об этом рассказал глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По его данным, всего за минувшие сутки зафиксировано 194 прилета со стороны Украины — это самое большое количество обстрелов за день в декабре. Перед этим максимальное число снарядов ВСУ, прилетевших на территории региона, было подсчитано 10 ноября — в тот момент обстрелам подверглось поселение в Волоконовском районе Белгородской области.

Утверждается, что сейчас больше половины снарядов пришлось на Белгородский район.