В российском приграничном регионе после обстрела ВСУ повреждена школа

Губернатор Гладков: в Красном повреждено здание школы после обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли поселок Красное в Белгородской области — один снаряд прилетел на территорию школы. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Он указал, что взрывная волна выбила окна в образовательном учреждении. Помимо этого, после обстрела посечен сам фасад здания.

Гладков также заявил, что еще в одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна после атаки со стороны Украины. В скором времени в поселке Красное должны начаться восстановительные работы.

В заключение глава российского региона добавил, что пострадавших среди мирных жителей нет. «Подомовой обход продолжается», — сказал Гладков.