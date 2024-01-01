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11:53, 1 января 2024Россия

В российском приграничном регионе после обстрела ВСУ повреждена школа

Губернатор Гладков: в Красном повреждено здание школы после обстрела ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

Украинские войска обстреляли поселок Красное в Белгородской области — один снаряд прилетел на территорию школы. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Он указал, что взрывная волна выбила окна в образовательном учреждении. Помимо этого, после обстрела посечен сам фасад здания.

Гладков также заявил, что еще в одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна после атаки со стороны Украины. В скором времени в поселке Красное должны начаться восстановительные работы.

В заключение глава российского региона добавил, что пострадавших среди мирных жителей нет. «Подомовой обход продолжается», — сказал Гладков.

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      Варвара Кошечкина
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