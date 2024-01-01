СК РФ расследует преступления ВСУ против жителей ДНР и Белгородской области

СК России расследует преступления ВСУ против жителей Белгородской области и ДНР

Следственный комитет (СК) России начал расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Белгородской области и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в официальном канале ведомства в Telegram.

По данным следствия и органов исполнительной власти, обстрел Шебекинского городского округа в Белгороде лишил жизни мужчину, другой получил ранения. Еще три человека были ранены из-за обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района в ДНР.

«Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан», — указано в сообщении.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что от атаки пострадало 109 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии.