Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:29, 1 января 2024Мир

Жители Турции после трех землетрясений проведут новогоднюю ночь в своих машинах

NTV: жители Турции собираются провести ночь в машинах после трех землетрясений
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Unsplash.com

Жители Турции запаниковали после трех землетрясений и собираются провести новогоднюю ночь в своих машинах. Об этом сообщил телеканал NTV.

В провинции Хаккари на юго-востоке страны у автозаправок скопились плотные очереди фв тех районах, где продолжались афтершоки. Люди опасаются возвращаться в дома.

«Граждане, стоявшие в очереди за топливом после землетрясения, заявили, что покупают топливо, потому что собираются провести ночь в своих автомобилях», — передает телеканал.

Первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло на юго-востоке Турции 31 декабря в 19.37 по местному времени (совпадает с московским). В 19.52 в Хаккари произошел новый толчок магнитудой 3,5, а уже в 20.06 — третье магнитудой 4,5. По заявлению губернаторства провинции, жалоб на какие-либо негативные последствия в экстренные службы не поступало.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Повышение призывного возраста, пенсий и стоимости ТО: что изменилось в России с 1 января 2024 года?

      Пушилин сообщил о раненых в результате обстрела Донецка ВСУ

      В России увеличили минимальные зарплаты

      ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь

      Собянин поздравил москвичей с Новым годом

      В России ввели новые штрафы для владельцев недвижимости

      Посол России назвал последствия вступления Украины в ЕС

      Жители Турции после трех землетрясений проведут новогоднюю ночь в своих машинах

      В России обнулили пошлины на ввоз яиц из-за рубежа

      В России изменились условия выдачи материнского капитала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости