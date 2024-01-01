Жители Турции после трех землетрясений проведут новогоднюю ночь в своих машинах

NTV: жители Турции собираются провести ночь в машинах после трех землетрясений

Жители Турции запаниковали после трех землетрясений и собираются провести новогоднюю ночь в своих машинах. Об этом сообщил телеканал NTV.

В провинции Хаккари на юго-востоке страны у автозаправок скопились плотные очереди фв тех районах, где продолжались афтершоки. Люди опасаются возвращаться в дома.

«Граждане, стоявшие в очереди за топливом после землетрясения, заявили, что покупают топливо, потому что собираются провести ночь в своих автомобилях», — передает телеканал.

Первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло на юго-востоке Турции 31 декабря в 19.37 по местному времени (совпадает с московским). В 19.52 в Хаккари произошел новый толчок магнитудой 3,5, а уже в 20.06 — третье магнитудой 4,5. По заявлению губернаторства провинции, жалоб на какие-либо негативные последствия в экстренные службы не поступало.

