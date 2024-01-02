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08:09, 2 января 2024Мир

В США рассказали о нежелании Байдена победы Украины над Россией

WSJ: администрация Байдена не хочет победы Украины в конфликте с Россией

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не хочет победы Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил американский профессор стратегических исследований Филлипс П. О’Брайен, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как рассказало издание, Вашингтон помогает Киеву только с одной целью — навязать свою собственную волю.

По словам автора, американская сторона никогда не показывала четкую приверженность победе Киева. «Возможно, причина этого нежелания очевидна: администрация Байдена не хочет победы Украины над РФ», — подчеркнул он.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис усомнился в победе Украины. По его словам, Соединенные Штаты в итоге предоставят финансовую помощь Украине, однако американские деньги не помогут Киеву победить Россию.

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      Марина Совина
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