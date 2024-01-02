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13:25, 2 января 2024Россия

Четыре воздушные цели сбили на подлете к Белгороду

Белгородский глава Гладков: система ПВО сбила четыре цели на подлете к городу

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре воздушные цели на подлете к Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Согласно данным, опубликованным губернатором, в результате от осколков пострадал один житель города, его состояние оценивается как тяжелое.

«Сработала наша система ПВО — сбито 4 воздушных цели (...) Информация по разрушениям уточняется. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — сообщил Гладков. Он добавил, что пострадавшего экстренно госпитализировали.

2 января в Белгороде несколько раз за сутки объявляли воздушную тревогу. Губернатор Вячеслав Гладков призывал жителей спускаться в укрытия.

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      Марк Леонов
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