Минобороны заявило об уничтожении украинского беспилотника в Брянской области

Минобороны: средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

Российскими военными была пресечена попытка атаки Украины с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа под Брянском. Об этом в понедельник, 1 января, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области. Тем самым, как сказано в сообщении, была пресечена попытка террористической атаки на объекты Российской Федерации.

Ранее также глава российского региона Александр Богомаз заявил, что военные сбили и обезвредили над территорией Брянской области два беспилотника Украины. Уточнялось, что сначала БПЛА самолетного типа подавили российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Брянским районом. Позднее также появились данные о том, что над Климовским районом сбит беспилотный авиационный комплекс-разведчик.

1 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщил, что российские военные сбили 46 БПЛА Украины в зоне спецоперации — это произошло в районе поселений Граково в Харьковской области, Залиман, Новоселовское в ЛНР, Волноваха, Новомихайловка в ДНР и вблизи Васильевки в Херсонской области. Помимо этого, перехвачены 16 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и еще шесть снарядов РСЗО «Ураган».

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.