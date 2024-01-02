СБУ заявила о демонтаже транслировавших работу ПВО в Киеве веб-камер

СБУ сообщила о демонтаже двух транслировавших работу ПВО в Киеве веб-камер

Служба безопасности Украины (СБУ) официально заявила о демонтаже двух веб-камер, которые транслировали работу системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Об этом говорится в Telegram-канале украинского ведомства.

В сообщении уточняется, что СБУ «по горячим следам установила адреса», по которым расположены веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры украинской столицы во время воздушной атаки 2 января.

По данным киберспециалистов СБУ, одно из устройств находилось на балконе многоквартирного дома. Оно использовалось местным объединением совладельцев для наблюдением за придомовой территорией. Как утверждают в СБУ, российская сторона взломала камеру. «Проникнув в ее настройки, спецслужбы РФ меняли угол обзора и подключили ее к стриминговой платформе в YouTube», — говорится в сообщении.

Вторая камера располагалась в одном из жилых комплексов Киев для мониторинга парковки. Как установили в СБУ, веб-камерой удаленной управляли «для скрытой фиксации прилегающей территории, в том числе объектов критической инфраструктуры».

2 января Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и его пригородах. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.