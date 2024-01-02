Киркоров заявил о наличии немереного количества врагов

Певец Филипп Киркоров указал на наличие немереного количества врагов

Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о наличии в своей жизни большого числа друзей и немереного количества врагов. Об этом он заявил в своем поздравлении с Новым годом в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Этот год очень расставил многое на свои места, раскрыл глаза на многих: кто друг, кто враг. К счастью, друзей у меня очень много. Врагов немерено, тоже их хватает», — отметил артист.

По его словам, если бы он жил спокойную и позитивную жизнь, ему было бы скучно. Он также указал на то, что когда кого-то «опускают с небес на землю», человек начинает ценить самые простые вещи.

Ранее стало известно, что Киркоров экстренно погасил все свои долги на фоне скандала с «голой вечеринкой» блогерши Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Всего Киркоров выплатил около 12,3 миллиона рублей.