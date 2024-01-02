Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
03:29, 2 января 2024Культура

Киркоров заявил о наличии немереного количества врагов

Певец Филипп Киркоров указал на наличие немереного количества врагов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о наличии в своей жизни большого числа друзей и немереного количества врагов. Об этом он заявил в своем поздравлении с Новым годом в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Этот год очень расставил многое на свои места, раскрыл глаза на многих: кто друг, кто враг. К счастью, друзей у меня очень много. Врагов немерено, тоже их хватает», — отметил артист.

По его словам, если бы он жил спокойную и позитивную жизнь, ему было бы скучно. Он также указал на то, что когда кого-то «опускают с небес на землю», человек начинает ценить самые простые вещи.

Ранее стало известно, что Киркоров экстренно погасил все свои долги на фоне скандала с «голой вечеринкой» блогерши Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Всего Киркоров выплатил около 12,3 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Запретное слово в правительственных кругах» На Западе рассказали, что прогнозы главкома ВСУ привели Зеленского в ярость

      В поведении Зеленского на интервью увидели странность

      Киркоров заявил о наличии немереного количества врагов

      На Западе рассказали о попытке Германии скрыть бунты немцев из-за Украины

      Мадуро высказался о вступлении Венесуэлы в БРИКС

      Стало известно об отказе Израиля от нового предложения ХАМАС по заложникам

      В Польше призвали власти обратиться к ясновидящим из-за пролетевшей ракеты

      Зеленский раскрыл причину успеха России против контрнаступления ВСУ

      Маск назвал 2024 год безумнее предыдущих

      Зеленский попросил у Запада ракеты для уничтожения Крымского моста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости