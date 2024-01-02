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16:21, 2 января 2024Бывший СССР

Крупнейший КПП на границе Украины и Молдавии перестал работать

Погранполиция Молдавии: крупнейший КПП на границе с Украиной не работает

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Крупнейший контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе Украины и Молдавии Паланка — Маяки — Удобное перестал работать. Об этом сообщила молдавская пограничная полиция, передает ТАСС.

Причиной остановки работы КПП названы технические проблемы на территории Украины. В результате на пограничном переходе образовалась большая очередь, подчеркнули в ведомстве.

Погранполиция также сообщила, что загружен КПП Леушены — Албица, Скулены на границе с Румынией. Водителям порекомендовали воспользоваться на этом направлении КПП Леова — Бумбата, Кагул — Оанча и Липканы — Рэдэуци.

Ранее было временно остановлено автомобильное движение через погранпункт «Шегини» на границе Польши и Украины. Как сообщалось, причину перекрытия правоохранители не назвали, но они предупредили, что проезд невозможен, и попросили выбирать альтернативные маршруты.

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      Кристина Есикова
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