Крупнейший КПП на границе Украины и Молдавии перестал работать

Погранполиция Молдавии: крупнейший КПП на границе с Украиной не работает

Крупнейший контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе Украины и Молдавии Паланка — Маяки — Удобное перестал работать. Об этом сообщила молдавская пограничная полиция, передает ТАСС.

Причиной остановки работы КПП названы технические проблемы на территории Украины. В результате на пограничном переходе образовалась большая очередь, подчеркнули в ведомстве.

Погранполиция также сообщила, что загружен КПП Леушены — Албица, Скулены на границе с Румынией. Водителям порекомендовали воспользоваться на этом направлении КПП Леова — Бумбата, Кагул — Оанча и Липканы — Рэдэуци.

Ранее было временно остановлено автомобильное движение через погранпункт «Шегини» на границе Польши и Украины. Как сообщалось, причину перекрытия правоохранители не назвали, но они предупредили, что проезд невозможен, и попросили выбирать альтернативные маршруты.