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18:55, 2 января 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о взломе Россией камер для слежения за ПВО

В СБУ рассказали о взломе Россией веб-камер для наблюдения за ПВО в Киеве

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия взломала веб-камеры в Киеве, которые позволили следить за работой средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказала Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА Новости.

«Служба безопасности по горячим следам установила адреса и демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки 2 января», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что камеры, которые установили в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории, «были взломаны российскими спецслужбами». Там также добавили, что с начала специальной военной операции СБУ заблокировала работу около 10 тысяч камер, которые могли использовать для корректировки ударов.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и его пригородах. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

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