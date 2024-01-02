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20:20, 2 января 2024Бывший СССР

На Украине сгорел дом митрополита УПЦ

Пожар произошел в доме митрополита УПЦ на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Черновицкой области Украины произошел пожар в доме митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый казацкий».

«Сегодня около четырех утра загорелся дом, где живет наместник Банченского монастыря митрополит Лонгин. Как сообщают с места событий, слава богу, владыка не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Законопроект позволит через суд запретить деятельность УПЦ в стране.

Позднее стало известно, что силовики пришли в Вознесенский Банченский монастырь, который принадлежит канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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      Никита Абрамов
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