Пережившему нападение лидеру оппозиции Южной Кореи проведут операцию

Лидеру оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мену проведут операцию после нападения

Лидеру оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мену проведут операцию после нападения. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Известно, что врачи будут оперировать раны на шее южнокорейского политика — напавший повредил вены.

Ли Чжэ Мен пережил в ходе пресс-конференции в городе Пусан, куда он приехал с целью посетить строительную площадку нового аэропорта. Отмечается, что его доставили в больницу спустя примерно 20 минут после нападения.