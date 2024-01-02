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11:27, 2 января 2024Мир

Пережившему нападение лидеру оппозиции Южной Кореи проведут операцию

Лидеру оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мену проведут операцию после нападения

Фото: Yao Qilin / Globallookpress.com

Лидеру оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мену проведут операцию после нападения. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Известно, что врачи будут оперировать раны на шее южнокорейского политика — напавший повредил вены.

Ли Чжэ Мен пережил в ходе пресс-конференции в городе Пусан, куда он приехал с целью посетить строительную площадку нового аэропорта. Отмечается, что его доставили в больницу спустя примерно 20 минут после нападения.

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      Марк Леонов
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