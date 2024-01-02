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14:11, 2 января 2024Экономика

Поддержание цен на газ в Евросоюзе объяснили

FT: цены на газ в ЕС удается поддерживать благодаря газохранилищам на Украине

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Цены на газ в Евросоюзе (ЕС) удается поддерживать благодаря газохранилищам на Украине. Так ситуацию объяснили журналисты издания Financial Times (FT).

По данным портала, в период высокого спроса ЕС увеличил откачку топлива из украинских хранилищ, которые по объему превосходят европейские. Таким образом в регионе удалось избежать роста цен.

Отмечается, что в пиковые месяцы объем откачки газа с Украины составлял 26 миллионов кубометров в день.

Ранее стало известно, что Европа побила рекорд по импорту сжиженного природного газа в 2023 году. За отчетный период в страны ЕС поступило около 131,22 миллиарда кубометров. Объем импорта СПГ превысил показатели 2022 года на 1,9 процента.

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      Марк Леонов
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