Поддержание цен на газ в Евросоюзе объяснили

FT: цены на газ в ЕС удается поддерживать благодаря газохранилищам на Украине

Цены на газ в Евросоюзе (ЕС) удается поддерживать благодаря газохранилищам на Украине. Так ситуацию объяснили журналисты издания Financial Times (FT).

По данным портала, в период высокого спроса ЕС увеличил откачку топлива из украинских хранилищ, которые по объему превосходят европейские. Таким образом в регионе удалось избежать роста цен.

Отмечается, что в пиковые месяцы объем откачки газа с Украины составлял 26 миллионов кубометров в день.

Ранее стало известно, что Европа побила рекорд по импорту сжиженного природного газа в 2023 году. За отчетный период в страны ЕС поступило около 131,22 миллиарда кубометров. Объем импорта СПГ превысил показатели 2022 года на 1,9 процента.