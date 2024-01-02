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05:42, 2 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о неспособности производить порох

Экс-замминистра Тука заявил о неспособности Украины производить порох

Фото: Unsplash

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что оборонная промышленность страны не умеет производить пороха для артиллерийских снарядов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Прямой», запись разговора опубликована на YouTube.

Тука заявил о неспособности Украины производить порох и посетовал, что «такая примитивная штука оказалась абсолютно сверхсложной для нашего ВПК». Экс-замминистра объяснил, что это вещество является базовой составляющей патронов для стрелкового оружия и снарядов для артиллерии.

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Чиновник подчеркнул, что полноценное производство артиллерийских снарядов на подконтрольных Киеву территориях невозможно на данный момент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада ракеты для уничтожения Крымского моста. До этого глава МИД страны Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев все еще рассчитывает получить от Германии Taurus.

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