Экс-замминистра Тука заявил о неспособности Украины производить порох

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что оборонная промышленность страны не умеет производить пороха для артиллерийских снарядов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Прямой», запись разговора опубликована на YouTube.

Тука заявил о неспособности Украины производить порох и посетовал, что «такая примитивная штука оказалась абсолютно сверхсложной для нашего ВПК». Экс-замминистра объяснил, что это вещество является базовой составляющей патронов для стрелкового оружия и снарядов для артиллерии.

Чиновник подчеркнул, что полноценное производство артиллерийских снарядов на подконтрольных Киеву территориях невозможно на данный момент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада ракеты для уничтожения Крымского моста. До этого глава МИД страны Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев все еще рассчитывает получить от Германии Taurus.

