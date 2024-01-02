После авиакатастрофы в аэропорту Токио закрыли все взлетно-посадочные полосы

Аэропорт Токио закрыл все 4 взлетные полосы после столкновения двух самолетов

Аэропорт Токио закрыл все четыре взлетно-посадочные полосы после столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, работа воздушной гавани оказалась полностью парализована.

О возгорании самолета в аэропорту Токио стало известно днем 2 января.

На борту пассажирского лайнера находились 379 человек, всем удалось эвакуироваться. При этом, экипажу самолета береговой охраны, предположительно, спастись не удалось. После случившегося в Токио был создан оперативный штаб для сбора информации и координации работы экстренных служб.