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14:47, 2 января 2024Мир

После авиакатастрофы в аэропорту Токио закрыли все взлетно-посадочные полосы

Аэропорт Токио закрыл все 4 взлетные полосы после столкновения двух самолетов

Фото: Issei Kato / Reuters

Аэропорт Токио закрыл все четыре взлетно-посадочные полосы после столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, работа воздушной гавани оказалась полностью парализована.

О возгорании самолета в аэропорту Токио стало известно днем 2 января.

На борту пассажирского лайнера находились 379 человек, всем удалось эвакуироваться. При этом, экипажу самолета береговой охраны, предположительно, спастись не удалось. После случившегося в Токио был создан оперативный штаб для сбора информации и координации работы экстренных служб.

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      Марк Леонов
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