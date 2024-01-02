Среда обитания
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09:43, 2 января 2024Среда обитания

Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС

Сальдо: необычные природные явления зафиксированы после теракта на Каховской ГЭС

Фото: Максим Блинов / POOL / ТАСС

Необычные природные явления были зафиксированы после теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Он уточнил, что в херсонском Приазовье отмечены колебания уровня Азовского моря, изменение его солености, частые особо сильные ветра и увеличение популяции медуз. При этом, по его словам, экспертных подтверждений изменения микроклимата на Азовском побережье после уничтожения Каховского водохранилища пока не публиковалось.

«Связаны ли эти явления с катастрофой на Каховской ГЭС, предстоит ответить ученым после тщательного исследования накопленного эмпирического опыта», — добавил Сальдо. Кроме того, он отметил, что местные власти сейчас совместно с федеральными оценивают ущерб от разрушения Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской ГЭС.

Ранее губернатор региона заявил, что перед украинскими войсками поставили задачу разрушить гидроэлектростанцию как транспортный узел. Бойцы ВСУ наносили ракетные удары в одну точку в течение долгого времени, напомнил Сальдо. Он также назвал произошедшее «величайшим преступлением», которое нарушило экологическое равновесие.

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