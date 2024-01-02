СМИ раскрыли влияние украинских хранилищ на цены на газ

FT: украинские хранилища сдерживают цены на газ в Европе

Газовые хранилища на Украине помогают Европе предотвратить дальнейшие энергетические кризисы и сдерживают цены на газ. Об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что этой зимой европейские компании ускорили закачку газа из хранилищ на Украине. Аналитики считают, что это помогло энергетическим компаниям и трейдерам использовать малые объемы топлива из хранилищ в Евросоюзе (ЕС), что поспособствовало сдерживанию роста цен на газ.

При этом уточняется, что уровень запасов в хранилищах ЕС остается на отметке почти в 90 процентов, что значительно выше показателя за предыдущие пять лет.

Ранее стало известно, что Европа побила рекорд по импорту сжиженного природного газа в 2023 году. За отчетный период в страны ЕС поступило около 131,22 миллиарда кубометров. Объем импорта СПГ превысил показатели 2022 года на 1,9 процента.