Стало известно о потере Байденом поддержки двух категорий избирателей
USA Today: чернокожие и испаноязычные избиратели перестают поддерживать Байдена
Чернокожие и испаноязычные американцы перестают поддерживать действующего президента США Джо Байдена. О потере Байденом поддержки этих двух категорий избирателей сообщает портал USA Today.
Общее число поддерживающих Байдена чернокожих избирателей снизилось с 87 процентов до 63. По данным издания, каждый пятый чернокожий американец сообщил, что на президентских выборах намерен отдать свой голос представителю третьей партии.
В то же время, число испаноязычных избирателей Байдена снизилось с 65 до 39 процентов.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что все претенденты на пост американского лидера должны проходить тест на умственные способности.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.