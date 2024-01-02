Стало известно о потере Байденом поддержки двух категорий избирателей

USA Today: чернокожие и испаноязычные избиратели перестают поддерживать Байдена

Чернокожие и испаноязычные американцы перестают поддерживать действующего президента США Джо Байдена. О потере Байденом поддержки этих двух категорий избирателей сообщает портал USA Today.

Общее число поддерживающих Байдена чернокожих избирателей снизилось с 87 процентов до 63. По данным издания, каждый пятый чернокожий американец сообщил, что на президентских выборах намерен отдать свой голос представителю третьей партии.

В то же время, число испаноязычных избирателей Байдена снизилось с 65 до 39 процентов.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что все претенденты на пост американского лидера должны проходить тест на умственные способности.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.