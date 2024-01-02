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11:36, 2 января 2024Экономика

Страна в Юго-Восточной Азии заинтересовалась российскими энергоносителями

Посол в Москве Вонгсинсават: РФ и Таиланд могут сотрудничать в сфере энергетики

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россия и Таиланд могут сотрудничать в сфере энергетики — в частности, Бангкок заинтересован в российских энергоносителях. С таким заявлением выступил посол этой страны в Юго-Восточной Азии Сасиват Вонгсинсават, его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил посол Таиланда, существуют и другие сферы, в которых могли бы сотрудничать две страны.

«Я достаточно оптимистичен по поводу двусторонней торговли. Не только в сфере сельского хозяйства. Есть множество потенциальных сфер, где мы могли бы работать вместе, развивать их. Например, энергетика, сжиженный природный газ, уголь», — описал сферы возможного сотрудничества Вонгсинсават.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что России по силам резко нарастить товарооборот с еще одной азиатской страной — Китаем. По его словам, суммарные объемы торговли двух государств к 2030 году могут достичь установленной цели в 300 миллиардов долларов. Уже по итогам января-ноября 2023-го товарооборот РФ и КНР оценивался в 218,17 миллиарда, а годовой прирост составил 26,7 процента.

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      Марк Леонов
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