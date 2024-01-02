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03:35, 2 января 2024Интернет и СМИ

В поведении Зеленского на интервью увидели странность

Economist: Зеленский на интервью зло и раздраженно барабанил пальцами по столу
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: NTB / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский чувствовал раздраженность и злость во время своего интервью Economist. Об этом написал сам британский журнал.

Авторы публикации увидели странность в поведении Зеленского и подчеркнули, что на интервью он зло и раздраженно барабанил пальцами по столу. По их мнению, политик зол на партнеров, а также недоволен отстраненностью ряда своих соотечественников.

«Сгорбившийся Зеленский доказывает свою точку зрения, барабаня пальцами по белому пластиковому столу в ситуационной комнате», — отмечается в публикации.

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      Марина Совина
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