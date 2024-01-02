В поведении Зеленского на интервью увидели странность

Economist: Зеленский на интервью зло и раздраженно барабанил пальцами по столу

Президент Украины Владимир Зеленский чувствовал раздраженность и злость во время своего интервью Economist. Об этом написал сам британский журнал.

Авторы публикации увидели странность в поведении Зеленского и подчеркнули, что на интервью он зло и раздраженно барабанил пальцами по столу. По их мнению, политик зол на партнеров, а также недоволен отстраненностью ряда своих соотечественников.

«Сгорбившийся Зеленский доказывает свою точку зрения, барабаня пальцами по белому пластиковому столу в ситуационной комнате», — отмечается в публикации.