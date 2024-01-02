В ХАМАС заявили о готовности к формированию единого правительства Палестины

ХАМАС заявило о готовности формировать единое правительство Палестины

Палестинское движение ХАМАС готово участвовать в формировании объединенного правительства Палестины. Об этом заявил глава политбюро движения Исмаил Хания. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что речь идет о формировании объединенного правительства, которое бы контролировало сектор Газа и Западный берег реки Иордан.

«Мы готовы участвовать в создании единого правительства в секторе Газа и на Западном берегу. В Газе не будет политического вакуума», — сказал Хания.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявления властей ЮАР о геноциде в Газе лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней. «Нет, ЮАР, это не мы пришли устраивать геноцид — это ХАМАС», — подчеркнул Нетаньяху. По словам чиновника, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «действует максимально морально».