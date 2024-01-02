Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:38, 2 января 2024Мир

В Израиле заявили об успехах на севере сектора Газа

Глава Минобороны Израиля Галант заявил об успехах на севере сектора Газа

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израильские военнослужащие смогли снизить боевые возможности палестинской группировки ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант, чьи слова приводит The Times of Israel.

«В северной части мы нанесли поражение 12 батальонам ХАМАС. Там остается несколько тысяч террористов из тех 15-18 тысяч, которые были там изначально», — пояснил он.

Тех, кого ликвидировать не удалось, отметил он, отошли на юг Газы. Министр добавил, что израильская армия на северной части сектора Газа будет проводить операции меньшего масштаба, чтобы избавиться от остатков группировки ХАМАС.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне считают, что решение Израиля сократить численность своих военных в секторе Газа говорит о постепенном снижении интенсивности операции в анклаве. Американская сторона оказывает давление на Израиль, чтобы он начал «более хирургически точную фазу боевых действий».

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На село в Воронежской области упал боеприпас с российского самолета. Что известно о случившемся?

      Редкое оптическое явление заметили в Московской области

      Россиянин напал на жену и ребенка с ножом и открыл стрельбу

      Расходы бюджета Украины в декабре назвали рекордными

      В РФС рассказали о переговорах с УЕФА по поводу матча с Сербией

      В Белгороде сократили рейсы общественного транспорта после ракетных обстрелов

      В Израиле заявили об успехах на севере сектора Газа

      Стало известно о потере Байденом поддержки двух категорий избирателей

      Украине предрекли потерю новых территории из-за отказа от переговоров с Москвой

      В Белгороде обезвредили неразорвавшийся снаряд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости