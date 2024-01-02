В Израиле заявили об успехах на севере сектора Газа

Глава Минобороны Израиля Галант заявил об успехах на севере сектора Газа

Израильские военнослужащие смогли снизить боевые возможности палестинской группировки ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант, чьи слова приводит The Times of Israel.

«В северной части мы нанесли поражение 12 батальонам ХАМАС. Там остается несколько тысяч террористов из тех 15-18 тысяч, которые были там изначально», — пояснил он.

Тех, кого ликвидировать не удалось, отметил он, отошли на юг Газы. Министр добавил, что израильская армия на северной части сектора Газа будет проводить операции меньшего масштаба, чтобы избавиться от остатков группировки ХАМАС.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне считают, что решение Израиля сократить численность своих военных в секторе Газа говорит о постепенном снижении интенсивности операции в анклаве. Американская сторона оказывает давление на Израиль, чтобы он начал «более хирургически точную фазу боевых действий».