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01:29, 2 января 2024Бывший СССР

В Киеве рассказали о личной задаче Путина по борьбе ракетами ВСУ

Полковник СБУ Стариков: РФ сможет перехватить все ракеты ВСУ с помощью спутников
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Да это так» рассказал, что президент России Владимир Путин якобы поставил задачу создать над республикой мощную группировку спутников, которая сможет перехватить практически все ракеты ВСУ.

«Они запустили большое количество спутников-шпионов. В том числе то, что берет факел, когда ракета взлетает», — заявил офицер, имея в виду фиксацию вспышки, происходящей во время пуска.

Стариков уточнил, что с помощью этих аппаратов российские военные смогут бороться с западными ракетными системами и с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.

По словам отставного полковника СБУ, спутники висят над территорией Украины и получают разведывательную информацию.

Ранее Стариков рассказал, что Вооруженные силы России планомерно ищут слабости в обороне ВСУ, чтобы ее прорвать, и вскоре украинский фронт рухнет. По мнению сотрудника украинских спецслужб, Киев проиграет из-за насильственной мобилизации.

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      Марина Совина
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