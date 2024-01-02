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11:51, 2 января 2024Наука и техника

В России клонировали улучшенную княженику

Российские ученые хотят запатентовать посадочный материал арктической княженики

Фото: Ztaffanb / Wikimedia Commons

Ученые Тимирязевской академии и Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук хотят запатентовать посадочный материал арктической княженики — растения с повышенным содержанием вторичных метаболитов в микроклонах. Об этом сообщили в пресс-службе академии, передает РИА Новости.

«Микроклоны арктической княженики с повышенным содержанием вторичных метаболитов — веществ, которые оказывают благоприятное действие на иммунную систему человека — результат многолетних совместных исследований», — сообщили в пресс-службе.

Арктическая княженика отличается высоким содержанием полезных веществ, оказывающих благоприятное действие на иммунную систему человека. В академии отметили, что вещества накапливаются во всех органах растения. В частности, листья княженики содержат флавоноиды, аскорбиновую кислоту, дубильные и прочие вещества, которые помогают иммунитету и защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

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Созданная технология позволяет управлять процессом накопления ценных веществ на этапе прорастания. Это позволяет регулировать биосинтетический потенциал княженики до периода вегетативного роста и плодоношения. «Этого удалось достичь в результате элиситации (стимулирования синтеза и накопления полезных веществ за счет использования факторов различной природы — прим. «Ленты.ру») клеточных культур химическими факторами», — отметили в академии.

Заявку на патент уже подали. В случае положительного решения новую технологию можно будет использовать в фармацевтике. В пресс-службе считают, что разработка также станет стимулом для выращивания этой ягоды. Сейчас арктическую княженику уже используют в производстве биологически активных добавок.

В сентябре журнал Medical Xpress писал, что ученые из Медицинской школы Университета Колорадо признали пищевые добавки из имбиря полезными для людей с аутоиммунными заболеваниями.

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      Даниил Иринин
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