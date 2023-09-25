Имбирь признали полезным для людей с аутоиммунными заболеваниями

JCI Insight: имбирь оказался полезным для людей с аутоиммунными заболеваниями

Ученые из Медицинской школы Университета Колорадо признали пищевые добавки из имбиря полезными для людей с аутоиммунными заболеваниями. Результаты работы опубликованы в журнале JCI Insight. Краткий обзор приводит Medical Xpress.

В ходе клинического исследования здоровых добровольцев просили ежедневно принимать добавки с имбирем в течение семи дней. Добавки содержали примерно 20 миллиграммов гингерола — растительного вещества, которым богат имбирь.

Эксперимент привел к усиленной выработке циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) внутри белых кровяных телец нейтрофилов. Впоследствии высокие уровни цАМФ вызывали подавление нетоза (клеточной гибели нейтрофилов) в ответ на различные факторы, связанные с аутоиммунным заболеванием.

Таким образом, потребление имбиря повысило устойчивость нейтрофилов к нетозу — гиперактивному поведению нейтрофилов, во время которого клетки выкидывают нити, состоящие в основном из ДНК. Этот процесс связан с развитием многих аутоиммунных заболеваний, включая системную красную волчанку, антифосфолипидный синдром и ревматоидный артрит. В будущем специалисты хотят провести клинические испытания добавок из имбиря у пациентов с такими заболеваниями.

В феврале сотрудники Института биологии пищевых систем имени Лейбница при Мюнхенском техническом университете выявили, что гингерол из имбиря помогает активизировать иммунные клетки организма.