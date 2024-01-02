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15:59, 2 января 2024Россия

В российском городе постреляли из сигнальной ракетницы и попали в окно

В Иркутске постреляли из сигнальной ракетницы и попали в окно жилого дома

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Иркутске постреляли из сигнальной ракетницы и попали в окно жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что собравшиеся праздновать Новый год в одном из дворов на улице Маршала Конева захотели пострелять в небо из сигнальной ракетницы. Во время стрельбы шесть зарядов ушли вверх, а седьмой попал в окно четвертого этажа. В результате были выбиты стекла, повреждены холодильник, плита, пол и потолок на кухне.

Уточняется, что 32-летний хозяин квартиры был госпитализирован со множественными осколочными ранениями. Согласно сообщению, 26-летний Руслан, стрелявший из ракетницы, решил самостоятельно прийти в полицию. Он рассказал, что снимает квартиру в соседнем доме. Мужчина признал вину и сказал, что очень сожалеет о произошедшем. В отношении Руслана начата проверка.

Ранее сообщалось, что жителям некоторых регионов России может грозить наказание за запуск салютов в Новый год. Соответствующий запрет ввели Ростовская, Брянская, Курская, Белгородская и Воронежская области, а также Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

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      Кристина Есикова
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