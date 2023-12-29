Россиян предупредили о крупных штрафах за фейерверки на Новый год. Где действует запрет и что грозит нарушителям?

«Лента.ру»: в ряде регионов России запуск салютов и фейерверков повлечет штраф

Жителям ряда регионов России может грозить наказание за запуск салютов в Новый год. Соответствующий запрет ввели Ростовская, Брянская, Курская, Белгородская и Воронежская области, а также Республика Крым и город федерального значения Севастополь — все они находятся недалеко от зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Как рассказали опрошенные «Лентой.ру» юристы, за запуск пиротехники могут наказывать по статьям о мелком хулиганстве, нарушении правил пожарной безопасности или незаконном использовании легковоспламеняющихся предметов. Максимальный штраф, который может грозить россиянам, — до 50 тысяч рублей для граждан и до 2 миллионов рублей для юрлиц, а самое суровое наказание — лишение свободы сроком до 7 лет. Однако последствия могут быть и еще более серьезными, если силовики разглядят в действиях нарушителей «признаки террористической направленности».

Власти, которые вводили ограничения, объясняли их требованиями безопасности в связи со спецоперацией — в данных субъектах установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности либо действует режим ЧС.

К примеру, в Воронежской области салюты, петарды и фейерверки все каникулы будут запрещены в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях. В Ростовской области запрет будет действовать с 1 декабря 2023 года до 1 марта 2024 года, в Курской — действует с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года. В Белгородской области запрет продлится до 26 января 2024 года.

В Крыму и Брянской области продолжат действовать ограничения, введенные еще в 2022 году.

В некоторых регионах сделано исключение для бенгальских огней, хлопушек и фонтанов холодного огня.

Чем грозит нарушение запрета на салюты и пиротехнику?

Юрист Александр Карабанов объяснил «Ленте.ру», что при действии «желтого» уровня террористической опасности запуск пиротехники может быть расценен как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП).

«Такие запреты вводятся, дабы не нарушать общественное спокойствие и не вводить панику — взрывы петард могут спутать с взрывами, связанными с боевой техникой», — пояснил он.

О таком же наказании 20 декабря предупредили власти Ростовской области. Кроме того, еще в 2022 году по статье о мелком хулиганстве уже был составлен протокол в отношении жителя Белгородской области — он запустил в небо 11 залпов, проигнорировав запрет.

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При этом в Крыму на местную жительницу составили протокол по части 1 ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Как объяснил Карабанов, такая статья применяется, если на территории субъекта действует режим ЧС.

Какой режим действует в регионах рядом с зоной СВО? Брянская область. «Желтый» уровень террористической опасности. Действует с 11 апреля 2022 года, был продлен бессрочно с 3 февраля 2023 года. Курская область. «Желтый» уровень террористической опасности. Действует с 11 апреля 2022 года, был продлен бессрочно 4 февраля 2023 года. Белгородская область. «Желтый» уровень террористической опасности. Действует с 11 апреля 2022 года, продлен бессрочно с 4 февраля 2023 года. Крым. «Желтый» уровень террористической опасности. Действует в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, а также Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах с 11 апреля 2022 года, продлен бессрочно с 3 февраля 2023 года. Севастополь. «Желтый» уровень террористической опасности. Действует с 31 июля 2022 года. Продлен бессрочно с 10 февраля 2023 года. Краснодарский край. «Желтый» уровень опасности. Действует в Темрюкском районе с 8 октября 2022 года, продлен бессрочно с 10 февраля 2023 года. Воронежская область. «Желтый» уровень террористической опасности. Вводился 11 апреля 2022 года в двух приграничных районах — Кантемировском и Россошанском. 25 мая 2022 года его отменили. Ростовская область. Власти отказались вводить «желтый» уровень террористической опасности в апреле 2022 года. Кроме того, с 19 октября 2022 года в восьми регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской и Ростовской областях — действует режим среднего уровня реагирования. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как считает юрист Владислав Кочерин, для наказания можно применить и закон о нарушении тишины, однако в таком случае будет сложно доказать правонарушение. «Надо замерять децибелы, но технически фейерверки запускаются быстро, полиция может и не успеть приехать, или у нее не будет с собой инструмента для измерения. Теоретически эту статью можно применить, но фактически она не сработает», — объясняет он.

Кочерин также допускает, что в некоторых случаях может применяться статья 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности».

С ним согласен и юрист Юрий Капштык, отметивший, что в ряде случаев нарушение можно будет трактовать либо как нарушение правил пожарной безопасности (статья 219 Уголовного кодекса), либо как хранение или незаконное использование легковоспламеняющихся предметов (статья 218 Уголовного кодекса).

При этом силовики могут усмотреть и «признаки террористической направленности» в действиях нарушителей.

Будут смотреть, когда, в присутствии кого и где применялось. Потому что если возле мест общественного гуляния, складов или магазинов, это может быть действие с признаками террористической направленности Юрий Капштык юрист

Где еще не будет фейерверков?

В Санкт-Петербурге новогодние гуляния продлятся до 04:00 утра, но салют в программу не включен. На Дворцовой площади в полночь покажут обращение президента России Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, после чего пройдет мультимедийное шоу и концерт.

В Орловской области запрет действует с 12 декабря и до 14 января 2024 года. С 1 по 31 декабря в регионе запрещена продажа пиротехники.

В Краснодарском крае отказались от проведения массовых площадных мероприятий (по крайней мере, рекомендовали это). Фейерверки и салюты не будут запускать в Краснодаре и Сочи. Губернатор Вениамин Кондратьев напомнил, что запрет на фейерверки в регионе действует с начала СВО.

В Архангельской области сразу два города решили не запускать салюты и фейерверки — Архангельск, власти которого решили направить средства на новогодние билеты и подарки для детей участников СВО, и Северодвинск.

Власти ЯНАО рекомендовали муниципалитетам отказаться от салютов и фейерверков. Против них также выступили власти Кургана, Якутска, Уфы, Рязани, Саратовской области, Ингушетии, Волгоградской области и ряда других регионов и городов.

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В Псковской области салюты запрещены с июля 2023 года, однако в ноябре в запрет внесли корректировку — их разрешили с 00:00 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года. Губернатор Михаил Ведерников отметил, что несоблюдение будет являться административным правонарушением и наказываться штрафом от 5 тысяч для физлиц и до 500 тысяч рублей — для юридических.

В каких регионах отменили корпоративы и массовые мероприятия?

В ряде регионов России новогодние вечеринки сочли неэтичными на фоне продолжающейся СВО либо решили направить сэкономленные средства на нужды армии. Чиновники использовали для подготовки городов украшения, оставшиеся с прошлых лет, а также отказывались от всех трат, кроме детских утренников и подарков.

Соответствующие решения приняли власти Тувы, Калужской области, Якутии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Администрации Ставропольского края и Башкирии рекомендовали отказаться от корпоративов или отмечать их без особого размаха.