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17:56, 3 февраля 2023Россия

В Крыму бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности

Аксенов сообщил о бессрочном продлении высокого уровня террористической опасности в Крыму
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Игорь Казац / Коммерсантъ

В ряде муниципалитетов Крыма бессрочно продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о городских округах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Кроме того, данная мера затронет объекты министерств Крыма.

Аксенов добавил, что силовым ведомствам было получено усилить контроль за транспортом на административных границах республики, в том числе организовав досмотр с помощью средств для обнаружения взрывчатки и оружия. Глава региона заверил, что ситуация на полуострове контролируется властями, а правоохранительные органы в полной мере обеспечивают безопасность гостей и жителей Крыма.

Крым стал третьим приграничным российским регионом, в котором бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности. Ранее аналогичное решение приняли в Курской и Брянской областях. Местные власти подчеркнули, что данная мера будет действовать до особого распоряжения.

19 октября решением президента Владимира Путина в восьми регионах России, в том числе в Крыму, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Константин Лысяков
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