В Совфеде назвали новогоднее обращения посольства США провокацией

Сенатор Бондарев назвал провокацией новогоднее обращение посольства США в России

Новогоднее обращение посольства США в России можно расценить как очередную провокацию и попытку воздействовать на настроения россиян. Об этом заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

«Новогоднее обращение посольства США в России к россиянам я расцениваю как очередную неумелую провокацию. По-другому и нельзя назвать подобное изложение информации: враждебная держава хочет донести нашим гражданам свои извращенные мысли», — пояснил сенатор.

Ранее посольство США обратилось к россиянам и предложило диалог с тем, кто желает конструктивного будущего. В свою очередь в Госдуме сочли подобное заявление провокацией.

«Сообщение о готовности "к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего" является явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.