В Турции задержали более 30 человек по подозрению в шпионаже

AP: в Турции задержали более 30 человек по подозрению в шпионаже

В Турции задержали более 30 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что турецкие следователи ведут розыск еще 13 подозреваемых. 33 человека задержали в восьми провинциях Турции, включая Стамбул.

Их подозревают в сборе информации о палестинцах, находящихся в Турции, а также об израильских активистах, которые выступают против действий Анкары.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сравнившему его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. По его словам, турецкий политик не может поучать других.

До этого Эрдоган заявил, что между действиями, которые Нетаньяху совершает сегодня, и преступлениями Гитлера нет никакой разницы.