Валиева рассказала о реакции на номер под песню из «Слова пацана»

Валиева заявила, что ожидала резонанса от номера под песню из «Слова пацана»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о реакции на номер под песню из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте». Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка заявила, что идея родилась у нее и хореографа Даниила Глейхенгауза. Она подчеркнула, что ожидала резонанса, так как любой номер делается для зрителей. «На самом деле получила очень много приятных слов», — добавила Валиева.

24 декабря Валиева исполнила новый показательный номер на чемпионате России 2024 года, где спортсменка заняла третье место. Программа началась под попурри, после которого спортсменка каталась под саундтрек к сериалу — песню «Пыяла» группы «Аигел».

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел в декабре прошлого года. Он стал главным культурным событием конца 2023 года в России.