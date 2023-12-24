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13:02, 24 декабря 2023Спорт

Валиева исполнила показательный номер под песню из «Слова пацана»

Валиева представила показательный номер под саундтрек к сериалу «Слово пацана»
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигуристка Камила Валиева представила новый показательный номер на чемпионате России-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Программа началась под попурри: прозвучали «Комета» Jony, «Зима в сердце» группы «Моя Мишель», а также композиция «На заре». Далее спортсменка каталась под саундтрек к сериалу «Слово пацана: Кровь на асфальте» — песню «Пыяла» группы «Аигел».

На чемпионате страны Валиева заняла третье место. После короткой программы она лидировала, однако в произвольной допустила падение, попытавшись исполнить элемент четверной тулуп.

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел ранее в декабре. Этот сериал стал главным культурным событием конца 2023 года в России.

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