Вооруженные силы России пополнились двумя армиями и 50-ю соединениями

Минобороны России: в ВС России сформированы две новые армии и 50 соединений

В Вооруженных силах (ВС) России сформированы две новые армии и 50 соединений. Об этом пополнении заявили в Министерстве обороны (МО), сообщение приводит РИА Новости.

Информация о новых частях опубликована в сборнике материалов оборонного ведомства, в котором МО подвело итоги 2023 года. Как уточнили в Минобороны, среди сформированных соединений — 28 полков.

«В 2023 году в ВС РФ сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, а также 50 соединений и воинских частей — в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков», — приводит агентство данные из отчета МО.

Ранее глава ведомства Сергей Шойгу сообщал, что Россия усилит группировки войск на западных границах страны. Также он объявлял о планах создать два новых военных округа — Ленинградский и Московский.