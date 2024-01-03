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11:41, 3 января 2024Россия

Гладков назвал число остающихся в больнице раненых после обстрела Белгорода

Гладков: в больницах после обстрела Белгорода 2 января остаются три человека

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По состоянию на утро 3 января на лечении в больницах продолжают оставаться три человека, пострадавших от обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) накануне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, всего ранения получили 11 человек, восемь из них были отпущены домой после оказания амбулаторной медицинской помощи. Еще одного пострадавшего от обстрела врачи не сумели спасти, заявил глава региона.

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Гладков назвал и число находящихся в больницах пострадавших в результате обстрела города 30 декабря — всего 70 человек, 25 из которых проходят лечение в федеральных клиниках. Губернатор заверил, что все пострадавшие получают необходимую помощь, а также выразил надежду на их скорейшее выздоровление и возвращение к родным и близким.

Глава области также сообщил, что за утро 3 января ВСУ обстреляли Белгород дважды. По его словам, ситуация в городе продолжает оставаться напряженной. Глава региона заявил, что в течение дня планирует провести подомовой обход вместе с заместителями, министрами и мэром Белгорода Валентином Демидовым, чтобы оценить повреждения и начать восстановительные работы.

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