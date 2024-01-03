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22:03, 3 января 2024Мир

В США рассказали о беспокойстве демократов насчет Трампа

Hill: демократы обеспокоились отстранением Трампа от гонки в Мэн и Колорадо
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Delcia Lopez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Решения об отстранении экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа из предвыборной гонки в американских штатах Мэн и Колорадо вызвали беспокойство среди демократов. Представители партии считают, что ситуация с политиком может иметь обратные последствия для предвыборной кампании действующего главы государства Джо Байдена, пишет издание The Hill.

«Решения, которые исключают Трампа из избирательных бюллетеней в двух штатах, имеют высокий риск обратных последствий для президента Байдена и его партии», — сказано в статье.

Также в материале говорится, что некоторые высокопоставленные демократы постарались дистанцировать себя от решений Мэна и Колорадо, так как больше обеспокоены влиянием на предвыборную гонку с точки зрения выгоды для самого Трампа.

Как указали журналисты, демократы проводят аналогию с четырьмя случаями обвинений Трампа в уголовных преступлениях в прошлом году. В статье сказано, что «каждый раз республиканские избиратели сплачивались вокруг Трампа».

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Принимая такое решение, суд сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.

Спустя несколько дней стало известно, что политика не допустят до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн

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      Марина Совина
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