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13:05, 3 января 2024Россия

Рейс Москва — Махачкала экстренно приземлился в Волгограде

Самолет Москва — Махачкала экстренно сел в Волгограде по техническим причинам

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Махачкалу, экстренно сел в аэропорту Волгограда из-за неисправности. Об этом в беседе с РИА Новости заявила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.

По ее словам, рейс «совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 11.54 по техническим причинам». Голодова отметила, что самолет благополучно приземлился.

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В Росавиации пояснили, что ранее экипаж самолета Airbus A320 сообщил о падении давления в пассажирском салоне, после чего принял решение произвести посадку на запасном аэродроме в Волгограде. При этом давление в салоне нормализовалось после снижение борта на другой эшелон, отметили ведомстве.

Ранее сообщалось, что Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту обнаружения на фюзеляже самолета, прилетевшего из Махачкалы в Пермь, следов крови. Информация о вмятинах и следах засохшей крови на самолете, совершившем рейс в Пермь 30 декабря появилась в ряде СМИ. Предположительно, при выполнении полета самолет мог столкнуться с птицей.

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