Разведчик Альф: у ВСУ под Артемовском не хватает боеприпасов советского образца

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Артемовском столкнулись с нехваткой боеприпасов советского образца. Об этом РИА Новости рассказал командир группы спецназа «Южной» группировки российских войск с позывным Альф.

Разведчик отметил, что сейчас противник из-за недостаточного боепитания «ведет себя не так уверенно». В результате, добавил он, ВСУ вынуждены применять кассетные боеприпасы, неэффективные против пехоты в укрытиях. Вместо этого украинские военные стали активно использовать FPV-дроны.

19 декабря командир взвода российских артиллеристов с позывным Грек рассказал, что подразделения ВСУ испытывают нехватку боеприпасов на донецком направлении. По его словам, непрерывная работа российской артиллерии под Донецком мешает противнику проводить ответные действия. «Ощущается его усталость, подавленное состояние и снарядный голод», — рассказал боец.

Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк раскрыл, что страна пытается компенсировать дефицит артиллерийских снарядов производством дронов-камикадзе. По его словам, нехватка боеприпасов у ВСУ продолжится и в будущем.