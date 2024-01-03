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19:52, 3 января 2024Культура

Умер актер из сериала «Глухарь»

Актер из сериала «Глухарь» Петр Черняев умер на 71-м году жизни

Фото: David Tomaseti / Unsplash

Российский кинокритик, сценарист продюсер и актер Петр Черняев умер на 71-м году жизни. Об этом со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов сообщает РИА Новости.

Отечественному зрителю артист известен по ролям в таких сериалах как «Глухарь», «Склифосовский», «Универ», «Интерны», «След», «Ранетки» и «Солдаты». Всего актер участвовал в 140 проектах.

22 декабря на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Борис Матвеев, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Варвара Кошечкина
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