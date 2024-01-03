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19:04, 3 января 2024Россия

В Госдуме отреагировали на избиение девочки детьми мигрантов в Нижнем Тагиле

Валуев: закон должен быть един для всех в случае избиения в Нижнем Тагиле

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Законы Российской Федерации должны быть едины для всех. Так на избиение девочки предположительно детьми мигрантов в Нижнем Тагиле отреагировал в своем Telegram-канале двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев.

«И вновь диаспоры-мигранты и бессилие, бессилие. Это про закон, который вроде бы для всех», — написал парламентарий.

Ранее стало извесно, что девочка-сирота получила тяжелые травмы после избиения двумя братьями-пятиклассниками напротив школы в Нижнем Тагиле. Мать братьев находилась рядом и снимала драку на камеру.

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      Виктория Кондратьева
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