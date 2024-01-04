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13:27, 4 января 2024Мир

Киев созовет Совет Украина — НАТО 10 января

Представитель НАТО Уайт: заседание Совета Украина — НАТО пройдет 10 января

Фото: BSG_1974 / Shutterstock / Fotodom

Заседание Совета УкраинаНАТО пройдет 10 января по запросу Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Североатлантического альянса Дилана Уайта.

По его словам, украинские власти созывают Совет на фоне усиления российских ракетных ударов и атак БПЛА.

Заседание, как уточняет Уайт, пройдет в Брюсселе на уровне послов.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах созвать чрезвычайное заседание Совета Украина — НАТО в среду, 3 января.

Он уточнил, что одной из ключевых тем заседания станет усиление противовоздушной обороны — Украина попросит союзников поставить ей большее число систем ПВО, а также ракет, радаров и систем управления к ним. Предварительно, соответствующий запрос Киева альянс поддержал.

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      Алевтина Запольская
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