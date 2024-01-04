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11:02, 4 января 2024Экономика

Назван размер желаемой россиянами зарплаты в 2024 году

Профессор Зубец: в среднем россияне желают получать 115 тысяч рублей в месяц

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Средние зарплатные ожидания россиян достигли 115 тысяч рублей в месяц к концу 2023-го — началу 2024 года. Об этом рассказал «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Алексей Зубец.

Ученый сослался на социологические исследования, регулярно проводимые институтом на этот счет. Он упомянул, что двумя годами ранее граждане России в среднем желали получать 92 тысячи рублей, годом ранее — около 106 тысяч.

Профессор назвал рост зарплатных ожиданий хорошим показателем экономической динамики. Увеличение, по его словам, показывает, что найти хорошую работу с высокой зарплатой стало проще.

«Медианное значение тоже поставило рекорд и поднялось до 93 тысяч рублей в месяц», — сказал Зубец.

Как сообщалось ранее, по данным НАФИ, чаще всего повышения зарплаты в 2024 году ждут молодые сотрудники в возрасте от 25 до 34 лет, работники госучреждений и те, кто уже получил прибавку в 2023-м.

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