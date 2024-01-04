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21:11, 4 января 2024Мир

ООН приветствовала обмен пленными между Россией и Украиной

Генсек ООН Гутерриш приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила заместитель представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле, передает ТАСС.

Она отметила, что генсек Всемирной организации «высоко оценивает усилия обеих сторон». Кроме того, Гутерриш оценил содействие третьей стороны в лице ОАЭ. По словам Трембле, Гутерриш выразил надежду, что за этим «важным шагом последуют новые обмены пленными, а также другие усилия, направленные на деэскалацию».

В среду, 3 января, Минобороны РФ сообщило о возвращении военнослужащих из плена Вооруженныих сил Украины (ВСУ). Россия вызволила 248 бойцов за 173 украинца. В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации в медицинские учреждения Минобороны России, где они смогут пройти лечение и реабилитацию. Также всем солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, говорится в сообщении министерства.

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      Марина Совина
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