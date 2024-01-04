Telegraph: старые самолеты F-16 из Нидерландов несут угрозу для ВСУ

Старые самолеты F-16 из Нидерландов крайне опасны для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет издание The Telegraph.

Эксперты отметили, что боевые самолеты не являются долгосрочным решением воздушных проблем Украины. Он назвал их угрозой для украинских военных. «После нескольких сотен часов интенсивных полетов, которые еще больше нагружают их стареющие рамы, бывшие голландские самолеты могут стать небезопасными для пилотов», — подчеркнул автор.

Ранее полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер усомнился в возможности истребителей F-16 дать преимущество Украине. По его мнению, Россия уничтожит F-16, если Запад решит поставить их ВСУ. Он подчеркнул, что данные истребители малоэффективны против крылатых или баллистических ракет.