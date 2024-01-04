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11:38, 4 января 2024Бывший СССР

В Кировоградской области Украины прогремел взрыв

«Укринформ»: в Кропивницком прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Мощный взрыв прогремел в украинском городе Кропивницкий на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на своего корреспондента.

Кропивницкий, расположенный в Кировоградской области, которая относится к центральной части Украины, до 2016 года носил название Кировоград.

Около 10:37 по московскому времени там включились сирены воздушной тревоги. Предположительно, речь идет о ракетном ударе Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Подробности, связанные со взрывом, агентство не приводит.

Накануне вечером, в среду, 3 января серия мощных взрывов произошла в Харькове. Глава областной военной администрации (ОВН) Олег Синегубов сообщил, что город подвергся атаке, но также не привел никаких подробностей.

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