В Минобороны рассказали об очистке Мариуполя от мин

Саперы очистили Мариуполь и пригороды от 2 тысяч неразорвавшихся снарядов и мин

Российские саперы за три месяца обезвредили в Мариуполе и прилегающих к городу населенных пунктах две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Перед выходом на поиск мин саперы надевают специальный костюм с усиленной защитой. Вся амуниция весит почти 30 килограммов. Часто специалистов для очистки вызывают местные жители, которые находят опасные предметы.

Обнаруженные боеприпасы утилизируют на закрытом полигоне методом подрыва. Взрывоопасные предметы раскладывают в глубокой яме так, чтобы самые опасные боевые элементы ушли в землю, рассказали в военном ведомстве.

По словам помощника начальника сводного отряда разминирования с позывным Грек, в один из дней они уничтожили около 70 взрывоопасных предметов. В свою очередь, сапер с позывным Дунай рассказал, что во время очистки в пригороде Мариуполя были обнаружены два гранатомета, взрыватели, сигнальные мины, кассетные боеприпасы, а также две гранаты — оборонительная и наступательная.

15 декабря ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя в 0:25 по московскому времени. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Информация о повреждениях или жертвах не поступала.