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17:59, 5 января 2024Россия

Мужчина пострадал при минометном обстреле ВСУ Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Шебекино

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мужчина пострадал при минометном обстреле Шебекино Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, раненый россиянин является охранником одного из промышленных предприятий города. У него диагностировали осколочное ранение. Сейчас мужчину везут в больницу на машине скорой помощи.

Гладков добавил, что в результате обстрела различные повреждения получили три местных предприятия. На месте работают оперативные службы. «Также есть повреждение на линии электропередачи, под отключение попадают абоненты ряда центральных улиц», — написал он.

Ранее Гладков сообщил, что жителей Белгорода, переживающие за свою безопасность, могут выехать в пункты временного размещения (ПВР) в других районах региона. Он уточнил, что для этого необходимо обратиться в приемную губернатора или в приемную мэра, также можно позвонить по телефонами 122 или 112.

В ночь на 5 января Белгород и Белгородский район вновь были атакованы со стороны Украины. Пострадали два человека. Помимо этого, повреждены окна и балконы одного из домов, а также машины.

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      Константин Лысяков
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