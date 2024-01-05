В ООН высказались о критике России реакции на удары по Белгороду

УВКПЧ ООН ответило на критику России реакции на удары по Белгороду

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) прокомментировало реакцию России на удары по Белгороду, пишет РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, жизнь каждого гражданского лица имеет значение. «Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц», — отметила пресс-секретарь организации Равина Шамдасани. По ее словам, глава УВКПЧ Фолькер Тюрк запросил доступ для посещения России, но на данный момент визит не запланирован.

Ранее постоянный представитель России в ООН Геннадий Гатилов высказался о молчании Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу удара Украины по центру Белгорода. По его мнению, оно является позорным.

При этом в офисе генерального секретаря ООН заявили, что атаки против мирного населения и на гражданскую инфраструктуру неприемлемы.

