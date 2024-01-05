В ООН высказались о критике России реакции на удары по Белгороду
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) прокомментировало реакцию России на удары по Белгороду, пишет РИА Новости.
Как заявили в ведомстве, жизнь каждого гражданского лица имеет значение. «Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц», — отметила пресс-секретарь организации Равина Шамдасани. По ее словам, глава УВКПЧ Фолькер Тюрк запросил доступ для посещения России, но на данный момент визит не запланирован.
Ранее постоянный представитель России в ООН Геннадий Гатилов высказался о молчании Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу удара Украины по центру Белгорода. По его мнению, оно является позорным.
При этом в офисе генерального секретаря ООН заявили, что атаки против мирного населения и на гражданскую инфраструктуру неприемлемы.